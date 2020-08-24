Посольство РФ пообещало зеркальный ответ на высылку дипломата из Австрии

Вена, 24 августа. Посольство РФ возмущено безосновательным решением австрийских властей выслать российского дипломата, об этом сообщили в дипмиссии.

В посольстве РФ в Вене добавили, что Россия зеркально ответит на действия Вены.

«Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных российско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать», — заявили в посольстве.

Ранее в понедельник Австрия сообщила о высылке российского дипломата. В МИД Австрии отметили, что поведение россиянина противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях.

По данным Kronen Zeitung, представителя РФ подозревают в промышленном шпионаже. Также издание сообщает, что российский дипломат должен покинуть Австрию до конца лета.