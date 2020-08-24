Литва попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии

Минск, 24 августа. Литовская сторона попыталась нарушить воздушное пространство Белоруссии. Об этом говорится в сообщении Минобороны Белоруссии в Telegram-канале.

«23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района», — указано в сообщении.

В Минобороны Белоруссии сообщили, что с территории Литвы запустили зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Экипажи вертолетов Ми-24 пресекли полет шаров без применения оружия. В связи с инцидентом белорусское ведомство собирается направить ноту литовской стороне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе инспекции группировки войск на гродненском направлении приказал без предупреждений реагировать на нарушения границ республики. Как доложил Лукашенко глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, полеты возле границ республики участились.