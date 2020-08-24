На форуме «Армия-2020» Минобороны РФ заключит контракты на триллион рублей

Москва, 24 августа. На форуме «Армия-2020» Министерство обороны России планирует подписать 39 контрактов на сумму более 1 триллиона рублей. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства подчеркнул, что Минобороны переходит от покупки единичных образцов техники к заключению контрактов на поставку крупных партий. Шойгу приводит в пример договоры на приобретение 50-70 самолетов или 100-150 вертолетов по одному контракту.

«Скажем, контракт на самолеты Су-57, самые последние, новые. Долгосрочный контракт сразу на 76 машин. Или это касается бронетехники, контракты на танки «Армата», контракты на самолеты Як-130, Су-35, контракты на крупные партии серийных кораблей дальней морской зоны», — рассказал в интервью Шойгу.

Общая сумма соглашений, которые планируется заключить во время «Армии-2020» — 1 триллион 160 миллиардов рублей. Многие из этих соглашений были запланированы на прошлых военных форумах. Ранее Сергей Шойгу рассказал о своих наблюдениях во время посещения форуму. Глава военного ведомства отметил, что его впечатлил прорыв в области робототехники и беспилотной авиации.