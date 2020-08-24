Ростех приступил к летным испытаниям новейшей управляемой ракеты «Булат»

Москва, 24 августа. Новейшая управляемая ракета «Булат» вышла на летные испытания, сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Ростеха.

АО «Конструкторское бюро приборостроения» впервые представило управляемый ракетный комплекс «Булат» на форуме «Армия-2017». В холдинге отметили, что управляемая ракета «Булат» планируется к использованию в различных комплексах в дополнение к тяжелым «Корнетам».

«В настоящее время проводятся летные испытания этой ракеты на полигоне, получены устойчивые управляемые полеты на максимальную дальность», — сообщили в пресс-службе компании в комментарии РИА Новости.

При этом в холдинге добавили, что «Булат» требует значительной доработки для обеспечения всех заданных Минобороны РФ характеристик. Основными целями ракеты должны стать легкобронированная и небронированная техника.

Накануне, 23 августа состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020». Ежегодное масштабное событие в мире военной техники проходит в парке «Патриот». Традиционно выставка «Армия-2020» представляет последние новинки в военной промышленности.