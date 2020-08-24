Джабаров объяснил, зачем США настраивают Европу против дипломатов РФ

Российские дипломаты хорошо работают, поэтому наши «друзья»-американцы решили притормозить их, заявил Федеральному агентству новостей сенатор Владимир Джабаров.

Ранее МИД Австрии сообщил, что республика приняла решение о высылке российского дипломата. Внешнеполитическое ведомство уверено, что действия россиянина противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — приводит ТАСС слова официального представителя МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

Подробности и обстоятельства дела в МИД Австрии не комментируют. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что активная высылка российских дипломатических сотрудников из ряда европейских стран выглядит весьма подозрительной.

«Честно говоря, я не думаю, что есть какая-то серьезная активность наших дипломатов или представителей других структур, что сразу резко все заработали и засветились. Скорее всего, есть какая-то кампания против наших дипломатических работников, причем кампания, на мой взгляд, инициированная либо британцами, либо американцами. Потому что уж слишком много дипломатических скандалов произошло за последнее время. Я давно такого не помню: год еще не закончился, а это уже пятый случай. Это не очень хорошо, потому что не улучшает атмосферу доверия между нашими странами и, конечно, накладывает определенный отпечаток», — говорит сенатор.

И действительно, с начала года произошло по меньшей мере пять дипломатических скандалов: 24 января Болгария объявила персонами нон грата двух российских дипломатов, Чехия 5 июня — двух сотрудников посольства России, 10 августа власти Словакии приняли решение выслать трех российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже, 19 августа Норвегия объявила о высылке российского дипломата после шпионского скандала. И вот 24 августа Австрия объявила российского дипломата персоной нон грата.

«Понятно, что отношения не прервутся, не будет крайних мер, но осадок остается и есть какое-то неприятное ощущение. Я надеюсь, что каждый случай будет разобран отдельно, и в основном, как правило, мы отвечаем. Это не очень хорошо, потому что с Австрией у нас хорошие отношения — и с прежним канцлером, и с действующим тоже. Я думаю, что это наши «друзья»-американцы подбрасывают какую-то информацию и науськивают своих младших партнеров в Европе против России. Могу предположить, что российские дипломаты хорошо работают. Вот американцы почувствовали это и решили, что работу российских представителей за рубежом надо притормозить. Наверно, что-то не понравилось, будем принимать к сведению», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в понедельник, 24 августа, издание Kronen Zeitung сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. Дипломат подозревается в сборе информации через гражданина Австрии на одном из высокотехнологичных предприятий страны. Австрийский гражданин самостоятельно сообщил своему руководству о шпионской деятельности на предприятии и назвал российского дипломата своим куратором.

Посольство РФ в Австрии уже выразило возмущение безосновательным решением австрийских властей выслать российского дипломата.