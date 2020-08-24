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Миро высмеяла попытки Бородиной быть похожей на Лопыреву

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Миро высмеяла попытки Бородиной быть похожей на Лопыреву

Москва, 24 августа. Телеведущая и актриса Ксения Бородина «попала в прицел» блогера Лены Миро, которая любит покритиковать знаменитости. Ей достаточно даже фотографий, как это и получилось с Бородиной.

По мнению Миро, Бородина пытается быть похожей на теледиву и модель Викторию Лопыреву, у которой яркой особенностью считаются длинные ноги. Бородина, по мнению блогера, является «коротконогой».

«Ну, а как еще объяснить тот факт, что в Instagram Ксении появилась странная фотография? Не до конца засунув конечности в сапоги, ведущая публичного дома 2 разложила эти самые сапоги по арбузам», — отметила блогер.

По мнению Миро, именно короткие ноги являются большим комплексом у Бородиной. Ноги Лопыревой автор публикации считает идеальными. Закомплексованность Бородиной является весомой составляющей ее характера, заявила Миро.

«Будучи Бородиной, косить под Лопыреву, старательно вытягивая ноги в фотошопе и даже оставляя полыми сапоги, это быть — закомплексованной дурой», — выразила мнение блогер.

Миро высмеяла попытки Бородиной быть похожей на Лопыреву

Миро отметила, что Бородина является далеко не сексуальной, даже ретуширование не помогает. Тем не менее теледива хочет быть желанной. Она и сама понимает эту проблему, считает блогер. На этом фоне Бородина становится озлобленной, ее движения зажаты.

Блогер предложила Бородиной перестать обращать внимание на ноги. Неважно, что некрасивые, главное — ходят. Миро рекомендовала Бородиной равняться на шоумена Рустама Солнцева.

«Быть подделкой под Рустама у Ксении получается просто прекрасно, не находите? Ну, похожи же!» — дала совет Миро.

Напомним, что в июле теледива Лопырева похвасталась в Instagram своими нарядами перед поклонниками, сообщает «Подмосковье сегодня».

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