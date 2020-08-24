Миро высмеяла попытки Бородиной быть похожей на Лопыреву

Москва, 24 августа. Телеведущая и актриса Ксения Бородина «попала в прицел» блогера Лены Миро, которая любит покритиковать знаменитости. Ей достаточно даже фотографий, как это и получилось с Бородиной.

По мнению Миро, Бородина пытается быть похожей на теледиву и модель Викторию Лопыреву, у которой яркой особенностью считаются длинные ноги. Бородина, по мнению блогера, является «коротконогой».

«Ну, а как еще объяснить тот факт, что в Instagram Ксении появилась странная фотография? Не до конца засунув конечности в сапоги, ведущая публичного дома 2 разложила эти самые сапоги по арбузам», — отметила блогер.

По мнению Миро, именно короткие ноги являются большим комплексом у Бородиной. Ноги Лопыревой автор публикации считает идеальными. Закомплексованность Бородиной является весомой составляющей ее характера, заявила Миро.

«Будучи Бородиной, косить под Лопыреву, старательно вытягивая ноги в фотошопе и даже оставляя полыми сапоги, это быть — закомплексованной дурой», — выразила мнение блогер.

Миро отметила, что Бородина является далеко не сексуальной, даже ретуширование не помогает. Тем не менее теледива хочет быть желанной. Она и сама понимает эту проблему, считает блогер. На этом фоне Бородина становится озлобленной, ее движения зажаты.

Блогер предложила Бородиной перестать обращать внимание на ноги. Неважно, что некрасивые, главное — ходят. Миро рекомендовала Бородиной равняться на шоумена Рустама Солнцева.

«Быть подделкой под Рустама у Ксении получается просто прекрасно, не находите? Ну, похожи же!» — дала совет Миро.

Напомним, что в июле теледива Лопырева похвасталась в Instagram своими нарядами перед поклонниками, сообщает «Подмосковье сегодня».