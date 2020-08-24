Актер из фильма «Три толстяка» скончался в Москве

Москва, 24 августа. Российский актер Борис Христофоров, сыгравший в фильме «Три толстяка», скончался в Москве. Об этом сообщает Пятый канал.

Уточняется, что актеру было 89 лет. Как пишет «Вечерняя Москва», тело артиста нашли 22 августа в квартире на Большой Пионерской улице.

Причина смерти Христофорова пока не называется, однако насильственных следов на его теле не обнаружено. О дате и месте прощания с артистом станет известно позднее.

Борис Христофоров родился 1 июня 1931 года. В кинокартине «Три толстяка» он исполнил роль одного из толстяков вместе с Евгением Моргуновым и Сергеем Кулагиным.

Примечательно, что исполнителей ролей двух других толстяков тоже уже нет в живых. Сергей Кулагин скончался 15 июня 1981 года, ему было 66 лет. Актер похоронен на Ваганьковском кладбище.

Евгений Моргунов умер 25 июня 1999 года на 73-м году жизни. Актер страдал от сахарного диабета, перенес тромбоз, два инфаркта и инсульт. Причиной смерти артиста, которого многие знают по роли Бывалого, стал второй инсульт.

Фильм «Три толстяка», снятый по повести Юрия Олеши, вышел на экраны в 1966 году. Режиссером выступил Алексей Баталов, сыгравший в кинокартине роль гимнаста Тибула.