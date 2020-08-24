В Совфеде отреагировали на высылку российского дипломата из Австрии

Москва, 24 августа. В РФ рассчитывают, что информация о высылке российского дипломата из Австрии является недоразумением. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он выразил надежду на то, что это недоразумение скоро разрешится. У Москвы и Вены крепкие, хорошие отношения, указал сенатор.

«С Австрией у нас хорошие, крепкие отношения. Будем считать, что все это недоразумение, которое разрешится», — прокомментировал ситуацию Владимир Джабаров.

Он напомнил о ряде инцидентов с высылкой российских сотрудников диппредставительств из европейских стран. Сенатор назвал такую практику со стороны страны ЕС плохой тенденцией.

«Думаю, что надо подумать, почему это происходит, кто руководит этой антироссийской компанией», — подчеркнул Джабаров, заметив, что решение о зеркальном ответе примет руководство РФ.

Ранее появилась информация, что Австрия высылает из страны российского дипломата, назвав его работу якобы противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях. По данным издания Kronen Zeitung, Вена впервые объявила дипломата РФ персоной нон грата.