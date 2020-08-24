Минприроды выступило за создание заповедника на горе Куштау

Москва, 24 августа. Минприроды РФ выступило за создание региональной охраняемой природной территории на горе Куштау в Башкирии. Об этом говорится в официальном сообщении российского ведомства.

Напомним, 16 августа глава Башкирии Радий Хабиров заявил о приостановке разработки известняка на горе Куштау в Башкирии. Работы проводила содовая компания. Против этого выступали активисты. Накануне он сообщил, что Шихан Куштау в Башкирии получит статус природного памятника.

Как напоминает «Ридус», Хабиров ранее обратился к главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину с просьбой согласовать создание на территории горы Куштау особо охраняемой природной территории.

«22 августа Минприроды России получило письмо главы республики Башкирия с предложением создать на горе Куштау охраняемую природную территорию регионального значения (ООПТ). Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ», — сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Таким образом, в министерстве поддержали инициативу создать в будущем ООПТ федерального значения на горе Куштау.