В России за сутки выявлено 4744 случая коронавируса

Москва, 24 августа. В России за минувшие сутки было зарегистрировано 4744 случая коронавируса. Заболевание было диагностировано у пациентов в 84 субъектах РФ. Клинических проявлений инфекции не было у 23,2% заболевших.

Число выздоровевших составило 2456 человек, сообщили в оперативном штабе, отслеживающем ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России.

Набольшее число случаев коронавируса выявлено в следующих субъектах России: в Москве (625), в Санкт-Петербурге (182), в Московской области (148), в Ростовской области (131), в Ставропольском крае (129).

Отметим, что во многих странах мира говорят о второй волне пандемии коронавируса, которую прогнозируют нынешней осенью. По мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, маловероятно, что будет вторая волна. По их мнению, даже если и будет что-то подобное, то тяжелых последствий удастся избежать. Помощник главы организации Раньери Гуэрра убежден, что медики к этому будут готовы, да и все инструменты для борьбы с инфекцией есть.

Добавим, что в России может вскоре появиться еще одна вакцина против коронавируса, сообщает «Мир24».