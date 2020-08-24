Заседание по делу Ефремова перенесли на 31 августа

Москва, 24 августа. Новое судебное заседание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова перенесли на 31 августа. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в суде.

Причиной переноса судебного заседания стало отсутствие адвоката. Новое слушание начнется 31 августа в 11.00.

«В случае, если суду не будет представлено документов, подтверждающих заключение соглашения с адвокатом на представление интересов подсудимого, адвокат будет назначен судом», — говорится в сообщении.

Ранее интересы Ефремова в суде представлял Эльман Пашаев, однако актер решил отказаться от услуг адвоката. Артист объяснил это решение тем, что над его защитником посмеиваются юристы со стороны обвинения. При этом Пашаев все равно должен остаться консультантом Ефремова.

Также актер рассказал, что уже созванивался с несколькими известными адвокатами, например, с Генрихом Падвой и Генри Резником. В комментарии телеканалу «360» Падва заявил, что Ефремов правильно поступил, отказавшись от своего защитника, потому что Пашаев не адвокат, а «мошенник».

Напомним, вечером 8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. По версии следствия, в момент аварии Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сам актер недавно заявил в суде, что он сидел на пассажирском сиденье.