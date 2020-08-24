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Лоза назвал странной идею сделать кулоны с прахом Легкоступовой

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Лоза назвал несуразным предложение сделать кулоны с прахом Легкоступовой

Москва, 24 августа. Смерть певицы Валентины Легкоступовой потрясла не только ее поклонников, но и знаменитостей. На этом фоне возникла даже идея сделать кулоны из праха исполнительницы. Эту странную идею прокомментировал композитор и поэт Юрий Лоза.

Напомним, что смерть певицы наступила 14 августа. Ее подруга Наталья Штурм рассказала, что 20 августа тело артистки было кремировано. После этого она предложила способ увековечит память звезды. В качестве идеи она посоветовала сделать кулоны из праха Легкоступовой. Штурм объяснила, что близкие певицы смогут «легче пережить потерю», если будут носить такие кулоны.

По мнению Юрия Лозы, идея отличается оригинальностью и странностью. Он счел предложение Натальи Штурм несуразным.

Лоза подчеркнул, что отпевание певицы прошло по христианским канонам. Она не оставляла ранее никаких распоряжений касательно того, что делать с ее телом. Следовательно, будет правильным предать прах земле.

Российский продюсер Иосиф Пригожин был поражен инициативой Штурм. Он даже не смог дать комментарий, услышав столь странный способ увековечить память звезды, пишет «Вечерняя Москва».

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