В Париже задержали 148 участников беспорядков после финала Лиги чемпионов

Париж, 24 августа. Правоохранители задержали 148 человек, которые устроили массовые беспорядки на улицах Парижа после финального матча футбольной Лиги чемпионов.

Напомним, немецкий клуб «Бавария» обыграл французов из «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 1:0. Игра прошла в Лиссабоне. Как отмечает RT, «Бавария» забила 500-й мяч в рамках этих соревнований.

В коммюнике префектуры полиции французской столицы отмечается, что «за вечер финала Лиги чемпионов силы правопорядка осуществили 148 задержаний».

«В частности за вандализм, насилие и бросание в стражей порядка различных предметов. Было также выписано 404 штрафа за отсутствие маски в зонах, где ее ношение считается обязательным», — сообщили правоохранители.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен прокомментировал ситуацию с массовыми беспорядками на улицах Парижа. Он указал на жесткость некоторых участников. Сообщение Дарманен опубликовал в своем микроблоге в Twitter. По его словам, «16 сотрудников правоохранительных органов ранены, нападению подверглись 12 магазинов, 15 автомобилей повреждены».