Вена, 24 августа. Австрия высылает из страны российского дипломата, назвав его работу якобы противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщили в австрийском МИД корреспонденту ТАСС.

«Я могу подтвердить, что будет выслан российский дипломат. Его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Австрии Клаудиа Тюрчер.

24 августа издание Kronen Zeitung сообщило, что Вена впервые объявила российского дипломата персоной нон грата. По данным СМИ, представителя РФ подозревают в промышленном шпионаже. Также издание сообщает, что российский дипломат должен покинуть Австрию до конца лета.

Ранее о высылке российского дипломата объявил МИД Норвегии. Это произошло после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.