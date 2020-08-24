Наджиев рассказал о попытке Пугачевой «убрать» со сцены Легкоступову

Москва, 24 августа. Певица Алла Пугачева может быть причастна к «выдавливанию» исполнительницы Валентины Легкоступовой с российской сцены. Подробности событий далеких и лихих годов рассказал певец Игорь Наджиев.

Он отметил, что Легкоступова исполняла песни «Двое» и «В белых клавишах берез». Изначально композитор Раймонд Паулс написал их для Примадонны. Наджиев обратил внимание на особенность Пугачевой: она могла долго раздумывать, называя это «работой» над песнями.

Две композиции тогда Паулс отдал Легкоступовой, что очень не понравилось Пугачевой. Певец подчеркнул, что после этого в конце 80-х годов на одно из выступлений Легкоступовой пришли члены организованной преступной группировки. Наджиев пересказал слова бандитов.

«Молодец, хорошо поешь. Но ты понимаешь, что мы пришли тебе не это сказать. И ты понимаешь, кто нас прислал. Завтра мы ей скажем, что она не права. Ты не фанерщица и работаешь профессионально», — озвучили свою позицию участники ОПГ.

Напомним, что в музыкально мире есть версия, что Алла Пугачева могла своим высказыванием «сломать» творческую карьеру Легкоступовой. Этим фактом объясняется неудача исполнительницы завоевать былую славу в 90-х годах, когда она вернулась к творчеству после декрета. Легкоступова считала, что вины Примадонны здесь не было. По ее мнению, она сама не смогла подстроиться под изменившиеся реалии.

Кстати, до сих пор некоторые знаменитости считают смерть исполнительницы «странной». Певица Валерия подчеркнула, что у Легкоступовой не могло быть проблем с алкоголем. Да и с нынешним мужем та была счастлива, сообщает «Мир24».