Омск, 24 августа. За пять личных встреч с главврачом омской больницы скорой помощи Юлия Навальная ни разу не поблагодарила медиков. Об этом на пресс-конференции рассказал главный врач БСМП №1 Омска Александр Мураховский.

Медик отметил, что супруга блогера Навального неоднократно лично встречалась с ним и его столичными коллегами. Как минимум пять встреч прошли в кабинете главврача. Обсуждения состояния больного проводились с местным специалистами и медиками из Москвы. Мураховский заметил, что во время встреч врачи отвечали на вопросы Навальной.

«Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне — нет. Может быть она кому-то другому сказала? Но у меня в кабинете, мне или при мне — я такого не услышал», — рассказал главврач омской БСМП №1 Александр Мураховский.

Напомним, блогеру Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навального госпитализировали в БСМП №1. В окружение блогера утверждали, что Навального отравили. Однако эти заявления не подтвердились проведенными экспертизами. В анализах блогера обнаружили только следы кофеина и алкоголя. Ранее врачи из немецкой клиники Charite поблагодарили своих коллег из Омска.

По мнению российских политологов, выезд в Берлин для лечения – бегство Навального из страны, заранее спланированное Западом. Главред Politrussia Руслан Осташко отметил, что, вывозя Навального из России, его западные спонсоры освобождают блогера от преследования правоохранительными органами в России, но в дальнейшем будут манипулировать Навальным.

