ФСБ задержала в Татарстане спонсора и вербовщика ИГ

Москва, 24 августа. Сотрудники ФСБ задержали финансиста запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, сообщили в силовом ведомстве.

Отмечается, что спонсор ИГ1, который был задержан спецслужбами в Татарстане, также вербовал и переправлял россиян и граждан СНГ в Сирию.

«Пресечена деятельность участника международной террористической организации «Исламское государство», причастного к организации трансграничного канала ресурсного обеспечения МТО, — говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В феврале этого года сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Московской области финансиста ИГ. Спонсор собрал и отправил террористам более 25 миллионов рублей.

1 Организация запрещена на территории РФ.