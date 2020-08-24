Военный эксперт объяснил интерес НАТО к полетам у российских границ

НАТО не оставит Россию в покое до тех пор, пока будут существовать США. Целью разведывательных полетов авиации Альянса вблизи границ страны является получение информации о новых российских вооружениях, являющихся средствами обороны. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал экс-заместитель главкома ВВС России, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Эксперт отреагировал на статью украинского издания Defence Express, которое рассказало об организации НАТО масштабной воздушной разведки действий России вблизи Украины. Журналисты подчеркнули, что полеты авиации Альянса являются свидетельством «тотального контроля» над Москвой. Уточняется, что за последние несколько дней в воздушной разведке принимали участие американские (RC-135, P-8 Poseidon и EP-3E Aries), британский (Sentinel R1) и итальянский (Br.1150 Atlantic) самолеты.

«За первую неделю августа российские РЛС [радиолокационные станции] зафиксировали полеты 46 самолетов и беспилотников с разведывательными миссиями вокруг всех границ России», — говорится в материале.

Военный эксперт Айтеч Бижев напомнил, что НАТО с начала своего существования «ни на один день не прекращала разведку наших границ». При этом космическая разведка при помощи спутников ведется круглосуточно и постоянно, утверждает он. Собеседник ФАН объяснил появление разведывательных самолетов Альянса на Украине.

«Акватория Черного моря — это наш особый район, где находятся главные военно-морские базы в Севастополе, Новороссийске, также их интересует наша оборонительная инфраструктура, которая расположена на берегу. Военные НАТО еще ведут разведку на северо-западном направлении, в районе Тихого океана, то есть по всему периметру страны. Разведка не прекращалась ни на минуту, ни на секунду: были периоды потепления, а потом похолодания».

Сейчас военная активность НАТО у границ России усилилась, поскольку «растет мощь» страны, полагает Бижев.

«Вооруженные силы РФ развиваются, появляются новая техника и оружие, в том числе радиоэлектронные средства, которые не знакомы НАТО. Альянсу нужно знать радиочастотный спектр наших средств обороны. С этой целью самолеты могут спровоцировать нарушения государственной границы, чтобы мы включили дополнительные силы и средства, которые задействованы в обороне страны. Тем самым они намерены узнать, как работает наша радиолокационная система», — сказал военный эксперт.

Он также заметил, что Украина как военная держава для НАТО «никакого интереса не представляет». Однако военные Альянса хотели бы узнать о системе обороны Крыма.

«Учитывая, что Крым полностью переоснащен нашими средствами обороны и нападения, то военных Альянса само собой волнует, что же мы туда поставили, интересно, какими средствами ПВО и береговой охраны Россия располагает на полуострове. Самое главное — не поддаться на удочку, включая все средства обороны в момент появления самолетов НАТО. Они там будут летать постоянно. Волноваться из-за этого не стоит, поскольку это было, есть и будет. НАТО не оставит нас в покое, пока США будут существовать», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что российские средства противовоздушной обороны готовы к отражению любой агрессии противника. По его словам, иностранные государства вынашивают планы против России, проводя разведку у границ страны.