Два взрыва прогремели на Филиппинах

Манила, 24 августа. Два взрыва прогремели на юге Филиппин в понедельник днем по местному времени, передает телеканал CNN Philippines.

По последней информации, взрывы произошли в городе Холо, который расположен в провинции Сулу. Как сообщил телеканал, первый произошел в 11:53 по местному времени, а второй — в 13:00. Известно, что один из взрывов прогремел в торговом центре под названием Paradise Food Shop.

Медиагруппа ABS-CBN в своем микроблоге в соцсети Twitter сообщила о девяти жертвах и 17 раненых. Среди погибших четверо военнослужащих, передает издание Inquirer. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, сотрудники сил безопасности обследуют места происшествия.