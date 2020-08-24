Ратаковски взбудоражила фанатов новой тату на пикантном месте

Москва, 24 августа. Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски взбудоражила поклонников новой татуировкой на пикантном месте. Снимок девушка опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Девушка часто на радость фанатам публикует в социальных сетях откровенные фотографии в нижнем белье и купальниках. В этот раз актриса решила поделиться с поклонниками новостью — она сделала новую татуировку на пояснице. Судя по всему, Эмили Ратаковски решила запечатлеть на своем теле ник в Instagram.

«Хотела бы я сказать вам, что это навсегда», — с иронией написала звезда под постом.

Тем самым Эмили Ратаковски продемонстрировала многочисленным фанатам, что переживать не стоит, — татуировка всего лишь временная. Подписчики модели оценили фотографию и новую тату.

«Собираюсь сделать такое же тату на себе», «Лучшая татуировка», — расхвалили они своего кумира.

Однако нашлись и те, кому снимок показался слишком откровенным.

«Как будто с трассы», — прокомментировал пост один из русскоговорящих пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски стала блондинкой и опубликовала в соцсетях серию «горячих» фото в бикини. Infox.ru подготовил 28 интересных фактов об американской актрисе и том-модели.