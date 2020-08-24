Баранец: Армия России обретает стальные мускулы

Форум «Армия-2020» демонстрирует, что вооружение и военная техника России являются самыми востребованными в мире. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель КП Виктор Баранец.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что военное ведомство на военно-техническом форуме «Армия-2020» намерено заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса почти 40 контрактов на общую сумму более 1,1 триллиона рублей.

По словам Шойгу, министерство обороны перешло от покупки единичных экземпляров и мелкосерийных партий к закупкам крупных серий техники. Так, в рамках одного оборонного контракта армия может приобретать 50–70 самолетов или 100–150 вертолетов. Министр подчеркнул, что контрактная работа по одним позициям началась еще несколько лет назад, а по другим переговоры только зарождаются.

Комментируя заявление Сергея Шойгу, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец сообщил, что за последние годы Минобороны, оборонно-промышленный комплекс и правительство России «выработали совершенно новую стратегию перевооружения армии».

«Я вспоминаю 90-е годы, когда армия России в год получала один вертолет, один самолет и два-три танка. И вот такими черепашьими темпами шло перевооружение. Но в последние годы все поменялось, новая стратегия перевооружения армии складывается из жесточайшего контроля финансирования гособоронзаказа — это было указание Верховного главнокомандующего и министерства обороны. Мне часто приходилось бывать на единых днях приемки оружия, которые проводятся регулярно в военном ведомстве, где присутствует, как правило, и президент. Так вот там Шойгу не раз повторял: мы сейчас ввели такую прозрачную систему выполнения гособоронзаказа, что нам теперь понятно от рубля и до миллиона, куда и на что идут деньги. Таким образом мы смогли навести порядок в системе «деньги — оружие», — пояснил эксперт.

Это позволило командованию Минобороны вместе с представителями военно-промышленного комплекса перейти от мелкосерийных закупок к заказу вооружения и военной техники большими партиями.

«У нас есть весьма амбициозная программа, что мы, допустим, к 2025 году должны иметь новых вооружений порядка 70–75%, а то и больше. И если танки, пушки, самолеты, вертолеты, подлодки, надводные корабли будут поступать в строй мизерными партиями, то эта программа не может быть выполнена. Поэтому взят курс на крупные партии, то есть закупку сразу полковых комплектов техники: батальона танков, целого артиллерийского полка и т. д. Но в то же время Минобороны принимает на вооружение только полностью отработанную технику», — продолжает Виктор Баранец.

Массовое перевооружение — это действительно динамичный шаг, который позволяет армии приобретать новое содержание, новое оружие и тем самым укреплять боеготовность. Но в то же время, помимо уже отработанного, испытанного в реальных боевых действиях оружия, Россия ведет разработки совершенно новых видов и типов военной техники.

«Поэтому часто случается такое, что военное ведомство не устраивает тот или иной вид боевой техники и оно отказывается принимать сырую технику и настаивает на том, чтобы ее довели до ума, чтобы она стала на 100% эффективной. А это положительный момент, потому что 1 триллион рублей, о котором упоминал министр обороны, — это очень серьезная цифра. Это фактически чуть ли не 50% военного бюджета или той части, которая идет на перевооружение армии. Сейчас мы тратим примерно 30% на содержание армии и 70% на перевооружение. Только такие темпы позволяют добиваться реальных результатов. Армия России обретает новые стальные мускулы, новые суперсистемы, целый выводок гиперзвуковых комплексов, БПЛА, робототехники, кораблей, подлодок, систем ПВО, самолетов и т. д. Мы приближаемся к заветному рубежу, когда армия должна быть на 80–85% состоять из новых или модернизированных вооружений. Это высокотехнологичная армия», — говорит собеседник ФАН.

Стоит также отметить, что можно как угодно расхваливать свое оружие, писать о его уникальных тактико-технических характеристиках, но одно дело реклама, а совсем другое — реальное боевое использование.

«И сейчас мы не только делаем заметные шаги, мы на мировом рынке вооружения занимаем все более прочные позиции. Сколько угодно можно расхваливать оружие, но, если покупателя нет, значит, оружие плохое. А мы каждый год продаем его на 13-15 млрд долларов, притом что в портфеле потенциальных заказов почти 50 млрд. Это говорит, что продукция российского ВПК востребована, и это высочайший показатель авторитета нашего оружия на мировом рынке. Вот турки слюну и пускают на наши комплексы С-400», — заключил Баранец.

Напомним, в воскресенье, 23 августа, открылись Международный военно-технический форум «Армия-2020» и Международные армейские игры. В этом году форум стал первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны, и его, несмотря на коронавирусные ограничения, посетят международные специалисты.