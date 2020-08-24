Бывший муж Айзы Анохиной может отобрать у нее младшего сына

Москва, 24 августа. Телеведущая, блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина, которая сейчас переживает развод, боится что ее бывший супруг Дмитрий Анохин может забрать у нее младшего сына. Страхами знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

«Я больше всего на свете боюсь, что этого мальчика у меня заберут», — написала Анохина под фотографией маленького Элвиса.

По словам блогера, она сейчас находится в трудной ситуации и не знает, как ей поступить. Телеведущая отметила, что хочет быть хорошей мамой, но очень сильно не доверяет экс-супругу. Судя по всему, Анохина не хочет препятствовать общению сына с отцом, но боится, что ее бывший муж может забрать Элвиса.

«Сердце болит. И мой самый страшный сон сейчас воплощается в жизнь», — поделилась знаменитость.

Подписчики Анохиной поддержали ее в трудную минуту и отметили, что суд обычно оставляет ребенка с матерью. Также на сторону ведущей встал ее первый муж и отец ее старшего сына рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф.

Однако популярный блогер Лена Миро придерживается другой точки зрения в данном вопросе. По ее мнению, Анохина не может быть хорошей матерью, поэтому Элвису лучше жить с отцом.

Ранее Айза призналась, что у нее не складываются отношения со старшим сыном Сэмом. Рэп-исполнительница отправила мальчика к своим родителям.