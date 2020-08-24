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Немецкие медики поблагодарили омских врачей за лечение Навального

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Немецкие медики поблагодарили омских врачей за лечение Навального

Омск, 24 августа. Медики из немецкой клиники Charite поблагодарили омских врачей за лечение блогера Алексея Навального. Об этом сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский на пресс-конференции.

Он отметил, что 22 августа направил в берлинскую клинику письмо, в котором выразил готовность сотрудничать и предоставить все результаты анализов.

«Мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильном тяжелом состоянии. Немецкие коллеги нам очень благодарны и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти», — отметил Мураховский.

Главврач подчеркнул, что омские медики приложили большие усилия для спасения жизни блогера. Также Мураховский добавил, что российские врачи действовали оперативно и лечили Навального как любого другого пациента.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа на борту рейса Томск — Москва. Самолет экстренно посадили в Омске, а блогера госпитализировали. Соратники Навального утверждали, что его якобы «отравили», однако в анализах блогера обнаружили только алкоголь и кофеин.

Как только состояние Навального стабилизировалось, его вывезли самолетом в немецкую клинику. Крымский политолог Владислав Ганжара не исключил, что «отравление» блогера могло быть частью спецоперации по бегству на Запад.

Источник: РИА Новости
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