«Ангел» Victoria's Secret порадовала фанатов голой грудью

Рио-де-Жанейро, 24 августа. Популярная фотомодель и «ангел» модного бренда Victoria's Secret Изабель Гулар опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые откровенные снимки, которые приятно удивили ее фанатов. В кадре девушка запечатлена голой, прикрывающая грудь руками.

Снимок появился на официальной страницы Гулар. Образ модели дополняется различными аксессуарами, в том числе подвесками на шее, золотыми цепями, кольцами и серьгами. Кроме того, для съемки модель надела узкие очки в классическом винтажном стиле. Фотографом и автором образа выступила фото-художница Китана.

Фотографии быстро обрели популярность у подписчиков Гулар. За несколько дней пост набрал более 1 200 комментариев и 160 тысяч отметок «Мне нравится».

«Супер секси», «Хочу целовать тебя там», «Поразительное тело», «Ты убиваешь меня», «Потрясающая, потрясающая красота», — оставили комментарии вдохновленные подписчики.

Напомним, ранее Victoria's Secret Кэндис Свейнпол снялась в откровенной фотосессии топлес. Снимки, сделанные для рекламной кампании, были опубликованы на официальном сайте марки.