Минобороны РФ планирует заключить контракты по БПЛА и робототехнике

Москва, 24 августа. Минобороны России намеревается до конца года заключить крупные контракты с оборонно-промышленным комплексом на поставку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и робототехники. Об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в эфире телеканала «Звезда».

Ранее Шойгу посетил Международный военно-технический форум «Армия-2020». Министр рассказал, какие новинки произвели на него впечатление.

«Что меня не просто удивило, а очень порадовало, это, пожалуй, то, что мы в этом году совершили такой прорыв в беспилотной авиации и робототехнике. <…> К концу года будем подписывать большие контракты на поставку больших серий», — заявил глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что его очень впечатлил прорыв в области робототехники. По словам министра, теперь роботы могут выполнять функции бойца, обладая при этом меньшей уязвимостью.

«Это уже не вещи, похожие на игрушки из «Детского мира», это то, что сегодня представляет серьезную угрозу и серьезное оружие», — отметил Шойгу.

Ранее глава Минобороны рассказал о результатах работы научных рот Вооруженных сил РФ. Молодые ученые смогли собрать собственный двигатель.