МИД Украины прокомментировал протесты в Белоруссии

Киев, 24 августа. Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Минску нужно прислушаться к дружеским советам, а не «прокладывать путь дубинками». Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Зеленко отметила, что для Украины Белоруссия — соседнее государство, с которым Киев всегда стремился поддерживать дружеские отношения. Несмотря на «эмоциональную перегруженность», которую, по словам спикера МИД Украины, испытывают сейчас белорусские дипломаты, Зеленко посоветовала Минску «не отвергать ценных дружеских советов».

«Опыт украинской «Революции достоинства» учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — подчеркнула представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Также Зеленко пожелала Белоруссии достойно пройти все испытания и укрепить независимость и демократию.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. После голосования в стране началась несанкционированные протестные акции. По словам Лукашенко, за массовыми беспорядками стоят США и Европа.

Ранее политический аналитик Владимир Соловейчик заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что Украина пытается вмешиваться в дела Белоруссии, потому что считает республику «зоной своего влияния». Эксперт подчеркнул, что Минск способен справиться без советов со стороны Киева.