Родителей призвали усилить контроль за несовершеннолетними водителями

Москва, 24 августа. ГИБДД призывает родителей усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних, которые передвигаются на самокатах и велосипедах. Об этом со ссылкой на ГУОБДД МВД России сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в общем количестве ДТП с детьми за рулем двухколесного транспорта преобладают аварии с велосипедистами. Но последствия происшествий с несовершеннолетними на скутерах и мопедах намного тяжелее.

«Анализ статистики прошлых лет показывает, что количество таких происшествий увеличивается в августе и сентябре. В период межсезонья дорожные риски возрастают из-за ухудшения погодных условий. Кроме того, дети, вернувшиеся с летнего отдыха, еще не адаптировались к условиям интенсивного движения. Эта ситуация требует особой бдительности как со стороны ведомства, так и со стороны родителей», — подчеркнули в ГУОБДД МВД России.

В Госавтоинспекции отметили, что на российских дорогах в июле погибли пять детей, которые управляли мотоциклами и мопедами, не имея водительских прав. В ведомстве напомнили, что управлять мопедом разрешено достигшим 16-летнего возраста лицам, прошедшим обучение в автошколе и получившим водительское удостоверение категории «М».

В ведомстве предупредили, что за управление автомобилем, мотоциклом, скутером или мопедом без прав несовершеннолетнему водителю по достижении 16 лет грозит штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, административная ответственность грозит его родителям.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что осенью в России вступит в силу ряд важных нововведений, которые затронут владельцев автомобилей.