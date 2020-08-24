Украина похвасталась «тотальным» контролем НАТО за РФ

Киев, 24 августа. Самолеты-разведчики США и стран НАТО в последние дни активизировали полеты над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом заявили украинские СМИ.

Журналисты обращают внимание, что за последние дни стало известно как минимум о шести эпизодах разведки. В частности, с 12 по 19 августа вблизи территории России были замечены американские самолеты RC-135, Р-8А Poseidon и ЕР-3Е Aries, а также итальянский Br.1150 Atlantic и британский R-1 Sentinel.

Украинские СМИ обратили внимание, что самолет ВВС США RC-135 принадлежит к классу стратегических и предназначается для радиотехнической разведки.

«Возможности самолета позволяют на расстоянии в несколько сотен километров фиксировать реальное положение и идентификацию всех излучающих радиоэлектронных устройств, начиная от средств противовоздушной обороны, заканчивая средствами связи», — пишет издание Defence.

Также аналогичные функции выполняет ЕР-3Е Aries. Американский же Р-8А Poseidon и итальянский Br.1150 Atlantic занимаются мониторингом акватории, пишут украинцы. При этом особое внимание обращается на британский Sentinel R1 который, якобы, способен проводить детальную радиолокационную разведку и обнаружение наземных объектов практически в фотокачестве.

Напомним, ранее в Национальном центре управления обороной РФ заявили, что российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик RC-135 над нейтральными водами Балтийского моря. Нарушения госграницы допущено не было. После разворота RC-135 от российской границы отечественный истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.