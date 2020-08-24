Актер Курцын рассказал о лихом детстве в 90-х в Костроме

Москва, 24 августа. Актер Роман Курцын рассказал о лихом детстве и признался, что чуть было не связал жизнь с криминалом. Об этом сообщает Star hit.

Артист отметил, что жил в неблагополучном районе Костромы, в котором в 90-х вечером было опасно ходить по улице, но нарваться на неприятности можно было и днем. Будущий актер примкнул к малолетней банде, и некоторое время состоял в ней.

«Благо, мозгов хватило остановиться и ничего серьезного не натворить. Начал спортом активно заниматься», — признался Курцын.

В конце 90-х, когда артисту исполнилось 14 лет, он начал работать: возил арбузы, разгружал вагоны, мыл машины. Тренер по армрестлингу брал Курцына в бары, где молодой человек за деньги боролся на руках. Заработка хватало на кроссовки, спортивные костюмы и помощь маме, вспоминает артист.

По словам Курцына, воспоминания о детстве помогли ему в работе над телесериалом «Желтый глаз тигра», в котором он сыграл Мишу Бойко по прозвищу Куплет. Актер рассказал, что 90% времени в кадре его герой находится в состоянии алкогольного опьянения и совершает жуткие поступки — угрожает другим участникам банды и убивает учителя.

«После съемок сцены, где я бегал с ножом, меня стала бояться вся съемочная группа. Ко мне все подходили с вопросами: «Рома, это же не по-настоящему все было? Ты же не сошел с ума?» — вспоминает артист.

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