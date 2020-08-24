Жительница Украины тайно родила в поле и выбросила младенца в туалет

Киев, 24 августа. На Украине жительница Тернопольской области тайно от всех родила в поле и, решив избавиться от ребенка, выбросила младенца в уличный туалет.

О произошедшем стало известно лишь после того, как женщина обратилась за медицинской помощью. У пострадавшей были послеродовые травмы и сильное кровотечение. Жизнь украинке удалось спасти благодаря экстренной операции. После стало известно, что гражданка родила в ночь с 18 на 19 августа. До этого никто из ее родственников не догадывался о беременности из-за плотного телосложения матери. До последнего момента женщина работала в поле.

После родов она избавилась от ребенка и пошла спать, не рассказав ничего о произошедшем супругу. Спустя два дня она вновь вышла работать в поле, где ее состояние ухудшилось.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело. Отмечается, что семья женщины является достаточно благополучной и воспитывает двух подростков.

Напомним, ранее на Украине старший сержант ВСУ Фицик был доведен до самоубийства сослуживцами из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Фицик на протяжении семи месяцев выполнял боевые задачи в составе 93-й бригады. Там знали о сексуальной ориентации старшего сержанта, но значения этому не придавали.