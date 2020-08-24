В Арктике будут строить военные аэродромы из льда

Москва, 24 августа. МГТУ им. Баумана разработал технологию, которая позволит строить в Арктике взлетно-посадочные полосы из льда. Об этом со ссылкой на проректора по экономике и инновациям университета Евгения Сторожука сообщает ТАСС.

«Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счет модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, которые позволяют осуществлять посадку авиатранспортных средств на подготовленную ледовую полосу», — сообщил ученый.

По словам Сторожука, проект под названием «Площадка» предназначен для материковых территорий Заполярья. Разработчики работают в этом направлении с Минобороны. В перспективе на подобные аэродромы смогут садиться военно-транспортные самолеты Ил-76, уточнил Сторожук. Технология также может быть использована для устройства площадок хранения в Арктике.

Ученый подчеркнул, что наличие трещин и прочность ледовой полосы проверять будут волоконно-оптические сенсоры, проложенные в толще льда. В случае оттепели состояние площадки будет поддерживаться с помощью добавления реагентов или подмораживания. Предполагается, что диспетчеры таких аэродромов смогут работать удаленно.

Сторожук добавил, что в настоящее время «идет отработка технологий». Этот этап продлится год.

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