Счетная палата РФ нашла ряд нарушений в ходе проверки бюджета Росимущества

Москва, 24 августа. В прошлом году Росимущество показало самый низкий за три года уровень исполнения программы приватизации по продаже пакетов акций. К такому выводу пришла Счетная палата РФ, изучив бюджет.

По мнению специалистов, причиной тому стал низкий спрос и качество проводимых торгов.

«Большинство объявленных торгов признаны несостоявшимися, приватизация части пакетов была приостановлена», — считает аудитор.

Несмотря на это, в 2019 году Росимущество превысило прогноз доходов на 0,7%, то есть на 474 миллиарда рублей. Однако, среди выявленных Счетной палатой нарушений также значится то, что отдельные территориальные органы Росимущества необоснованно зачисляли на лицевые счета администраторов дивиденды, которые поступали от ряда акционерных обществ. При этом права акционера-участника были у Ростеха и Минтранса.

Также специалистами был выявлен ряд нарушений при ведении реестра федерального имущества, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Минфин заявил, что в 2021-2023 годах расходы на содержание Государственной думы РФ и Совета Федерации должны быть значительно сокращены. В 2021 году на Госдуму планируется потратить меньше на 2,9%, что равняется 378 миллионам рублей. Таким образом содержание Госдумы уменьшится до 12,7 миллиарда рублей.