Пушков прокомментировал видео с держащим автомат Лукашенко

Москва, 24 августа. Российский сенатор Алексей Пушков оценил видео с вооруженным автоматом президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Мнением политик поделился в своем Telegram-канале.

Видеозапись, на которой президент Белоруссии выходит из приземлившегося на территории Дворца независимости в Минске вертолета, опубликовал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал «Пул первого». Глава государства был в бронежилете, в руках он держал автомат.

По мнению Пушкова, Лукашенко выглядит решительно.

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было. Были грубые ошибки в политике», — написал российский сенатор.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов и может остаться на посту главы государства на шестой срок. После выборов в Белоруссии начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

В воскресенье, 23 августа, по центру Минска прошло очередное шествие, на которое, по разным оценкам, пришли от 100 до 120 тысяч человек, сообщила газета «Известия». Центральная магистраль белорусской столицы — проспект Независимости оказался полностью заполнен демонстрантами. Колонна растянулась на полтора километра, заняв отрезок от здания КГБ до Дома правительства.

На этот раз протестующие дошли до резиденции президента Белоруссии, к которой тут же прилетел правительственный вертолет. Спустя 10 минут после приземления СМИ сообщили, что Лукашенко прибыл в свою резиденцию в бронежилете, в руках у него был автомат.