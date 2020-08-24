Журналист из Токио заявил, что на Сахалине пропадают «следы» Японии

Токио, 24 августа. Журналист из японской газеты Tokyo Shimbun Юси Коянаги в своей статье прокомментировал модернизацию железнодорожных путей, которая на сегодняшний день проходит на Сахалине. Покрытие усовершенствуется до общероссийских параметров, тем самым «стирает следы» Японии.

В ходе комплексного переустройства будет расширена колея железной дороги. Дело в том, что когда остров принадлежал Японии, ширина покрытия составляла 1067 миллиметров, что не отвечает современным российским стандартам. Поэтому старая «японская» колея будет увеличена до 1520 миллиметров.

«Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие российского Сахалина еще со времен, когда остров входил в состав Японии», — заявил Коянаги.

Запланированные работы должны завершиться уже в этом месяце. В результате планируется увеличить логистические возможности российских железных дорог.

Напомним, ранее японцы высказали недовольство тем фактом, что в России была выпущена монета, посвященная операции по освобождению Курильских островов в 1945 году. Японская общественность уже по традиции стала заявлять о том, что РФ должна отдать их стране эти острова. Японцы призывали отечественное правительство ответить России, выпустив свою монету, посвященную Курилам.