В Роскачестве рассказали о новых схемах мошенничества в WhatsApp

Москва, 24 августа. Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал о новых схемах мошенничества в мессенджере WhatsApp. Интервью с экспертом публикует агентство «Прайм».

По словам Лоевского абсолютное большинство случаев мошенничества в WhatsApp связано с социальной инженерией. Злоумышленники с помощью текста побуждают пользователя загрузить файл или перейти по ссылке.

«Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была «акция» про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление», — рассказал эксперт.

Лоевский отметил, что если пользователя просят предоставить личную информацию, например, номер счета, банковской карты, дату рождения или пароли — это ловушка. Запрашивать такие данные из благих побуждений никто и никогда не будет, предупреждает специалист.

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать. По словам эксперта, сам факт ответа на звонок не причинит вреда. Но если называть мошенникам свои банковские данные, коды из СМС и CVC-коды, те смогут воспользоваться ими в своих целях.