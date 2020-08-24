Эксперты оценили возможность продления выплаты в 10 000 рублей

Москва, 24 августа. Экономисты оценили вероятность новых выплат в размере 10 000 рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет в преддверии 1 сентября. Мнения специалистов приводит МК.ru.

Выплатить по 10 тысяч на детей от трех до 16 лет к началу учебного года призывают родители и специалисты. Соответствующая петиция уже собрала сотни тысяч подписей, идею поддержали депутат Олег Шеин, сенатор Валерий Рязанский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Насколько возможна эта мера поддержки, ответили эксперты.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что третья волна выплат возможна, если как и в предыдущие разы соответствующее оперативное решение примет глава государства. В то же время сенатор подчеркнул, что не стоит сильно надеяться на новые выплаты, так как «затраты слишком велики».

«Я бы не стал сильно обнадеживать наших граждан. Скорее всего, региональные власти будут оказывать помощь наиболее нуждающимся семьям при подготовке ребят к школе. Но веерных выплат по 10 тыс. рублей вряд ли следует ожидать. Затраты слишком велики», — заявил Рязанский.

Представитель Института современного развития Никита Масленников считает, что мера поддержки была бы уместна. Специалист напомнил, что «ситуация с реальными доходами в стране оставляет желать лучшего», и подчеркнул, что «выплаты можно провести достаточно оперативно».

По мнению доктора экономических наук Игоря Николаева, правительство не пойдет на новые выплаты. Эксперт считает, что нового «закрытия» экономики на пандемию осенью не случится и прибегать к оперативным действиям, как весной, властям не придется.

Депутат Заксобрания Петербурга, доктор экономических наук Оксана Дмитриева заявила, что если третья волна выплат случится, она должна быть дифференцированной. Помощь должны получить попавшие в трудную ситуацию, те, кто из-за пандемии коронавируса лишился работы, отправлен в неоплачиваемый отпуск или попал под сокращение. Депутат уверена, что такие критерии можно разработать оперативно.

Ранее стало известно, что депутат Государственной думы России Ярослав Нилов обратился в правительство с предложением выплатить пособие на детей в августе. Деньги, по его мнению, должны получить только нуждающиеся семьи.