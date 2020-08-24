Секрет Легкоступовой стал известен лишь после смерти артистки

Москва, 24 августа. 54-летняя актриса Валентина Легкоступова вернулась из Испании в Россию якобы из-за тяжелой болезни отца. На родине она встретилась с новым возлюбленным и планировала вернуться за рубеж вместе с ним, однако судьба распорядилась иначе.

О секрете Легкоступовой стало известно лишь после ее смерти. Долгое время артистка жила на Тенерифе. Туда она переехала со вторым мужем и сыном, организовав продюсерский центр, где обучала вокалу русских детей со всей округи. Также певица занималась риэлторским бизнесом, однако после она решила вернуться на родину. Тогда она заявляла, что приехала для того, чтобы «спасать папу». Однако третий муж артистки Юрий Фирсов сообщил, что была другая, секретная причина возвращения певицы.

По его словам, сын звезды попал в неприятную историю, которая и стала поводом для отъезда. Об этом стало известно лишь после трагедии. Кроме того выяснилось, что Фирсов и Легкоступова познакомились за границей. Через некоторое время певица поняла, что влюбилась, а мужчина решил подать на развод с прежней женой ради новой пассии.

«Весной 2020 года Легкоступова перенесла пластическую операцию на лице и шее. Артистка хотела хорошо выглядеть. С хирургом певицу познакомил Юрий Фирсов», — пишет «Комсомольская правда».

При этом отмечается, что реабилитация у Легкоступовой проходила с различными осложнениями. Однако тогда все обошлось. Также известно, что певица планировала будущее и готовилась спеть с супругом дуэтом. Для этого она попросила композитора Ирину Грибулину написать для них песню.

Напомним, заслуженная артистка России скончалась 14 августа. Примерно за неделю до смерти певица попала в больницу с черепно-мозговой травмой, которая вызвала отек мозга. Исполнительница хита «Ягода-малина» впала в кому и умерла, не приходя в сознание.