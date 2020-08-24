Блогер устроил огромный фонтан из 10 тысяч литров кока-колы и соды

Москва, 24 августа. Блогер Максим Монахов (Mamix) высыпал соду в огромный резервуар с кока-колой и устроил гигантский фонтан. Видео под названием «10 000 литров кока-колы VS ментос 2» он разместил на YouTube-канале Mamix?.

На кадрах блогер с помощниками выливает в большой резервуар несколько тысяч бутылок кока-колы, после чего засыпает в емкость соду. Вскоре вверх устремляется огромный фонтан, который заливает все вокруг, включая команду блогера и самого Монахова.

По словам автора, к эксперименту он готовился четыре года. В общей сложности съемка видео стоила около 700 тысяч рублей, на кока-колу было потрачено 446 тысяч рублей. За два дня ролик Монахова набрал почти шесть миллионов просмотров и свыше 1,4 миллиона «лайков».

Пользователи приняли видео блогера с большим интересом. В комментариях многие отмечали, что ждут от Монахова новых экспериментов.

«Я один это ждал 4 года? У меня аж мурашки по коже», «Еще через 4 года: Всем здорова, с вами Мамикс и это 100 000 литров колы vs ментос», «Я шоке, это реально супер, настолько сложная проделана работа, молодцы!!!» — писали зрители.

Ранее 24-летний блогер Альфредо Аудиторе опубликовал на своей странице в Instagram фото с разбитой дорогой иномаркой BMW M850I Xdrive. По данным СМИ, Альфредо ехал на съемки и не справился с управлением. Новенькое авто стоило, по его словам, порядка девяти миллионов рублей.