Вильфанд призвал не рассчитывать на пополнение запасов воды в Крыму дождями

Москва, 24 августа. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал не рассчитывать на сильные и регулярные осадки, которые смогут улучшить ситуацию с дефицитом воды в Крыму. Мнением эксперт поделился в комментарии ТАСС.

«Сложно рассчитывать на то, что будут сильные дожди, потому что центральная часть Крыма, Симферополь, — это степная зона. В этом случае сложно ожидать, что могут быть постоянные и сильные дожди, которые пополнят запасы воды», — отметил Вильфанд.

Ранее 85% потребности полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал обеспечивала Украина. После воссоединения Крыма с Россией Киев прекратил подачу воды в одностороннем порядке.

В Симферополе и ближайших населенных пунктах может быть введен поэтапный режим водоснабжения. Это связано с обмелением из-за засухи водохранилищ, питающих город. Для пополнения естественных водохранилищ был построен новый трубопровод.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам состоявшегося весной 2014 года референдума. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. Глава государства также подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.