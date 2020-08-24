Украинская актриса устроила секс-скандал, обвинив коллегу в домогательствах

Киев, 24 августа. Популярная украинская актриса Татьяна Острецова опубликовала в Facebook пост, в котором обвинила своего коллегу, артиста Владимира Владимирова в сексуальных домогательствах. По словам женщины, мужчина вел себя неподобающе во время последних съемок.

Острецова пишет, что ей было сложно решиться на публикацию данного поста, однако, по ее мнению, «молчать — самое худшее, что может сделать девушка в такой ситуации». Актриса объясняет, что во время съемок одной из сцен Владимиров лез руками между ее ног. При этом по сценарию главный герой должен был успокаивать Острецову, держа руки у нее на коленях.

«Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади — он лапал меня за ягодицы. Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съемки, потому что я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабинку и пущу на самотек эмоции — дальше я уже не смогу работать», — призналась женщина.

Она также отметила, что испытала внутри себя «истерику». Некорректное поведение Владимирова могут подтвердить камеры, считает Острецова. Актриса заявила, что мужчину нельзя больше допускать к съемкам. Также потерпевшая собирается написать заявление в полицию.

Тем не менее, слова Острецовой уже вызвали скандал в украинском шоу-бизнесе. Пост прокомментировал актер киевского театра им. Леси Украинки Михаил Аугуст. Позже он удалил свою запись.

«Меняй профессию и иди в монастырь, дубина. Актерская «деятельность», не предусматривает скованности на площадке», — заявил он.

Он также заявил, что на месте Владимирова «поступил бы еще круче». Соответствующее заявление в свою очередь возмутило PR-директора Одесского международного кинофестиваля и украинской киноакадемии Татьяну Власову, которая призвала Аугуста к ответу.