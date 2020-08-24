Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет

Москва, 24 августа. Россиян могут обязать за свой счет маркировать домашних животных с 2021 года. Соответствующий законопроект осенью будет внесен в Госдуму и может быть принят до конца года, сообщает со ссылкой на Минсельхоз РФ газета «Известия».

Маркировку и учет домашних животных хотят сделать обязательными с целью выявления источников возбудителей заразных болезней животных и предотвращения их распространения, отметили в пресс-службе министерства. Процедура будет проводиться владельцами питомцев и за их счет. Выбрать тип средства маркирования в зависимости от вида животного россияне смогут самостоятельно из предусмотренных ветеринарными правилами.

Помимо чипирования могут использоваться татуировки, тавро, бирки, кольца, ошейники и прочие способы. Согласно предварительным расчетам Минсельхоза, процедура может стоить от 500 до 1000 рублей.

«За неисполнение указанной обязанности владельцы будут привлекаться к административной ответственности. В настоящее время статьей 10.6 КоАП установлена ответственность за нарушение ветеринарных правил, согласно которой сумма штрафов для граждан варьируется от 500 до 1 тыс. рублей», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

В Минсельхозе уточнили, что в настоящее время законопроект проходит процедуру межведомственного согласования, после которой его направят в правительство. Кабмин внесет документ в Госдуму. Новые нормы, по данным газеты, должны вступить в силу с января 2021 года.

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