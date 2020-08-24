Диетолог рассказал, чем чревато злоупотребление картофелем

Москва, 24 августа. Существует ряд блюд из картофеля, которые лучше исключить из рациона. Однако данный корнеплод может оказаться и весьма полезным для тех, кто желает похудеть. Весь секрет заключается в способе его приготовления. Об этом рассказала диетолог Ирина Лизун.

Как объяснила врач, картофель как таковой не опасен для человеческого организма. При его умеренном употреблении и отсутствии медицинских противопоказаний он не нанесет вред здоровью. Однако стоит обратить внимание, что картофель весьма калориен и содержит значительное количество резистентного крахмала, который полезен для организма лишь до термической обработки.

«Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри – самый вредный вариант. Высоким гликемическим индексом обладает и классическое пюре», — заявила Лизун в интервью радио Sputnik.

Она также отметила, что традиционное пюре может стать еще более калорийным, если в него добавить масло. Поэтому для тех, кто сидит на диете, разумно отказаться от данного блюда и обратить внимание на запеченный молодой картофель с кожурой. Дело в том, что в таком виде корнеплод способен сохранить максимальное количество антиоксидантов.

Напомним, ранее диетолог рассказала, что мед противопоказан для употребления пациентам с сахарным диабетом. Однако и здоровым людям не стоит им злоупотреблять из-за высокого содержания углеводов.