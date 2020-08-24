Фотография Серябкиной со слегка прикрытой грудью произвела фурор в Сети

Москва, 24 августа. Бывшая участница группы Serebro, певица Ольга Серябкина поделилась с поклонниками новым откровенным фото. Снимок звезда опубликовала в соцсети Instagram.

На этот раз исполнительница показала пышную грудь, которая едва держится в чашах купальника. На фотографии Серябкина по пояс погружена в воду. Фотограф снимал звезду сверху, сделав, таким образом, акцент на ее слегка прикрытом бюсте. Исполнительница дополнила соблазнительный образ томным взглядом.

Фотография произвела фурор в Сети. В комментариях пользователи поспешили оставить множество комплиментов. Большинство поклонников поразили естественная красота и сексуальность певицы.

«Природная красота вне конкуренции», «Русалка, хитрый взгляд», «Нереально красивая», «Ты управляешь нашими сердцами», «Просто прекрасна!!!», «Божественно красива», — написали поклонники.

Многие подписчики признавались Серябкиной в любви, сравнивая звезду с древнегреческой богиней Афродитой и сказочной русалкой. К моменту публикации заметки фото набрало более 109 тысяч «лайков».

Ранее бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев показал фото модели Виктории Лопыревой «до пластики». На нем Лопырева стоит в изумрудном платье по фигуре и поправляет волосы.

«Малыши, хотите беляши? Доброго вечера», — подписал пост автор публикации, намекая на полноту Лопыревой.

Подписчики отметили, что прежде известная блондинка выглядела не такой эффектной, как сейчас.