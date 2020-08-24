Модель знаменитого бренда свела с ума фанатов, оголив грудь

Лос-Анджелес, 24 августа. Знаменитая модель, рекламирующая бренд одежды Fashion Nova, удивила своих подписчиков необычно откровенной фотографией. 25-летняя Паулин Танто приняла участие в фотосессии, одевшись в совершенно прозрачный купальник.

Новый снимок Танто разместила в своем Instagram-аккаунте. На фотографии девушка одета лишь в черное боди из тонкого материала и джинсы.

«Прямо за моей спиной поют цикады», — загадочно подписала снимок фотомодель.

Фотография быстро приобрела популярность среди поклонников. За несколько дней подписчики оставили под «горячим» снимком более 2 500 комментарий и 504 отметок «Мне нравится». При этом многие из них даже признались в любви к Танто.

«Я люблю каждый дюйм тебя», «Выглядишь поразительно», «Просто обожаю твое тело», «Отличный снимок перед сном», «Горячо», — прокомментировали подписчики.

Напомним, ранее Танто опубликовала два снимка в просвечивающем белье с неоновыми строчками на радость подписчиков. Откровенные фото появились в ее Instagram.

В провокационном комплекте от бренда Fashion Nova девушка снялась в непринужденной позе у бассейна, хотя наряд не является купальным. Белье оформлено принтом в виде сердец и бантами. Модель не стала дополнять образ аксессуарами, а лишь собрала волосы в небрежный пучок.