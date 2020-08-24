Россия может возобновить авиасообщение еще с семью странами

Москва, 24 августа. В правительстве РФ обсуждают возможность возобновления авиасообщения по нескольким новым зарубежным направлениям, в список могут войти еще семь стран. Об этом со ссылкой на источники в отрасли авиаперевозок сообщает газета «Известия».

На заседании оперативного штаба Росавиации 18 августа Роспотребнадзору поручили проработать открытие авиасообщения с Венгрией, Мальтой, Францией, Кипром, Иорданией, Китаем (только с Шанхаем) и Египтом (только с Каиром), рассказал изданию источник в одной из крупных авиакомпаний.

Принятие решения ожидалось к концу минувшей недели. Однако его так и не огласили. Теперь решение ожидают по итогам запланированного на 25 августа заседания оперативного штаба.

В Росавиации газете сообщили, что вопрос возобновления международного сообщения не комментируют, его обсуждение идет в рамках оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Представитель председателя оперштаба, вице-премьера Татьяны Голиковой, сказал, что на данный момент новых решений по возобновлению международного авиасообщения нет.

Из-за пандемии коронавируса Россия в конце марта закрыла международное авиасообщение. До августа выполнялись лишь вывозные рейсы российских и зарубежных граждан на родину и совершались единичные полеты «Аэрофлота» для имеющих вид на жительство в странах прилета пассажиров в Рим, Лондон, Франкфурт и другие крупные города

Российские власти возобновили регулярное авиасообщение с Танзанией, Стамбулом и Лондоном с 1 августа. С 10 августа открылись прямые рейсы на популярные курортные регионы Турции: Бодрум, Анталью и Даламан. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

В четверг, 20 августа, Росавиация открыла для международных полетов Казань, Калининград и Новосибирск.