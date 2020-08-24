Крутой резко прокомментировал дуэт Баскова и Галкина в лесу

Москва, 24 августа. Композитор и музыкант Игорь Крутой прокомментировал видеозапись, на которой юморист Максим Галкин поет дуэтом с Сергеем Мазаевым и Николаем Басковым хит Александра Серова «Я люблю тебя до слез».

Необычную видеозапись с импровизированного концерта в сосновом лесу опубликовал в своем Instagram-аккаунте Галкин. Судя по видео, ролик был сделан во время подготовки к какому-то мероприятию. Об этом говорит сцена, украшенная воздушными шарами, и приглашенные официанты. Артисты, стоя в центре сцены, исполняли знаменитую композицию и передавали друг другу микрофон.

Сам Галкин заявил, что он с Басковым и Мазаевым «спелись», однако композитор Игорь Крутой посчитал иначе.

«И спелись, и спились», — прокомментировал видео Игорь Крутой.

Стоит отметить, что в комментариях подписчики Галкина по-разному отреагировали на его импровизированное выступление. Одни завили, что артисты исполнили хит «шедеврально», а другие принялись критиковать.

«Не перепевайте чужие хиты, лучше автора не споете, мило, но не супер», — оставила комментарий одна из подписчиков.

Напомним, ранее Галкин устроил «поход» для своих детей. На территории своего загородного дома он вместе с наследниками разбил палатку и развели костер. Кроме того, юморист научил своих детей пользоваться компасом и ориентироваться на местности по карте.