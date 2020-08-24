Пресненский суд продолжит рассмотрение дела Ефремова

Москва, 24 августа. Пресненский суд Москвы продолжит рассмотрение дела обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом артиста Михаила Ефремова в понедельник. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Елена Абрамова на прошлом заседании заявила о переносе заседания на 24 августа в связи с необходимостью поиска нового адвоката для актера. Оно начнется в понедельник, в 10.00, уточнили в суде.

Ефремов спровоцировал ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в мини-фургон. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. В анализах Ефремова также были обнаружены следы наркотиков. В настоящее время актер находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что обвиняемый в смертельном ДТП Михаил Ефремов уволил своего адвоката Эльмана Пашаева. При этом артист не стал полностью отказываться от услуг юриста, сделав его своим консультантом. Ефремов заявил, что на роль адвоката найдет кого-нибудь «посильнее».

В беседе с журналистами газета «Известия» адвокат Генрих Падва оценил возможность стать новым адвокатом актера. Он назвал решение Ефремова отказаться от защитников правильным. По словам Падвы, Пашаев дискредитирует все адвокатское сообщество. В то же время 89-летний защитник добавил, что не может представлять интересы Ефремова в суде сам по состоянию здоровья, однако выразил готовность дать актеру совет.