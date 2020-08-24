Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые нельзя трогать

Москва, 24 августа. Сломать что-либо в телефоне, открыв настройки, невозможно. Однако из-за незнания работы тех или иных параметров можно существенно подпортить качество работы смартфона. Об этом рассказал директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

По словам эксперта, с настройками гаджета необходимо обращаться весьма аккуратно и особо внимание уделить меню SIM-карты. В него не рекомендуется залезать неопытным пользователям, поскольку изменение настроек способно привести к сбою работы мобильной сети или Интернета. Кроме того, некоторые операторы встраивают в данное меню платные подписки. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

«То же самое касается особых возможностей, например, режима для слабовидящих. Неправильная настройка может привести к тому, что интерфейс телефона поменяется, и вы какое-то время не сможете вернуть его в привычный режим», — отмечает Косарев.

Ряд устройств также имеет функцию полной очистки. Она удаляет вместе с системным мусором пользовательские файлы, в результате неопытный пользователь может лишиться важных данных. Эксперт также посоветовал не выходить из аккаунтов, от которых вы не знаете пароли и быть внимательнее с настройками родительского контроля, которые могут ограничить доступ в Сеть.

Напомним, ранее ученым из Томска удалось увеличить дальность хода электромобилей на 100 километров. Дополнительную энергию для машину будет давать роторный генератор, работающий на экологически чистом водороде, сообщают «Известия».