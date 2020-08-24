На европейской части России ожидается теплый сентябрь

Москва, 24 августа. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что на европейской части России сентябрь, вероятно, будет теплым и не слишком дождливым. Об этом сообщает ТАСС.

«Предварительный прогноз таков, что сентябрь ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы», — отметил Вильфанд.

По его словам, на европейской части России количество осадков в сентябре ожидается около и меньше нормы. Метеоролог подчеркнул, что месяц будет «в общем, вполне комфортным».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщил о первых морозах на территории России. Согласно прогнозу Вильфанда, в Якутии и Магаданской области ночные температуры понизятся до 7 градусов мороза. Также заморозки ожидаются в Оренбургской области.