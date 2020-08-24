Коронавирус выявили у двух артистов театра имени Вахтангова

Москва, 24 августа. У двоих артистов московского театра имени Вахтангова обнаружили коронавирус. Об этом директор театра Кирилл Крок сообщил РИА Новости.

«Два артиста нашего театра почувствовали недомогание, сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными», — отметил Крок, добавив, что актеры были задействованы в постановке «Соломенная шляпка».

Директор театра не уточнил имена заразившихся. По его словам, артисты в настоящее время находятся дома, ждут результатов повторного теста и соблюдают режим самоизоляции. В театре приостановлены все репетиции.

Собеседник агентства добавил, что ранее все артисты театра сдавали тесты на возбудителя COVID-19, результаты были отрицательными. Прямо в театре тесты на коронавирус обязательно сдают те, кого вызывают на работу. Их проводят сотрудники лаборатории, с которой заключен соответствующий договор, отметил Крок.

Ранее сообщалось, что еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 4741. По данным на 23 августа, в России за сутки было выявлено 4852 новых случая заражения COVID-19 в 83 регионах. За все время пандемии в стране зарегистрировано 956 749 случаев инфицирования.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным организации, в мире выявлено свыше 22,8 миллиона случаев заражения, более 795 тысяч человек скончались.